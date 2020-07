, avverte che la trasmissione del coronavirus nell'aria negli ambienti interni è stata sottovalutata e lo sottolineano quando analizzano come i casi si stanno moltiplicando in bar e ristoranti, uffici e mercati. Per questo motivo, l' uso di maschere per il viso è raccomandato in spazi con scarsa ventilazione, oltre la separazione sociale consigliata, in scuole, case di cura, residenze e aziende che devono ridurre al minimo il ricircolo dell'aria e aggiungere nuovi potenti filtri.La lettera aperta all'OMS, che sarà pubblicata su una rivista scientifica la prossima settimana, sintetizza le prove scientifiche scritte finora dimostrando che le particelle più piccole possono infettare le persone e, in esso, gli scienziati chiedono all'agenzia un cambiamento nelle loro raccomandazioni.In questo senso, l'OMS ha riferito che la trasmissione nell'aria si verifica quando c'è una presenza di microbi all'interno dei nuclei delle goccioline , che possono rimanere nell'aria per lunghi periodi di tempo ed essere trasmessi ad altri a distanze maggiori di un metro.Tuttavia, l'agenzia ha insistito sulla scarsa evidenza scientifica che esiste sulla possibilità che il nuovo coronavirus sia trasmesso attraverso l'aria, sebbene abbia riconosciuto che la trasmissione dell'aria può essere possibile in circostanze e ambienti specifici.