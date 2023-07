In pronto soccorso con un dolore al braccio, dimessa per "brachialgia" ma era infarto. Debora Berto muore a 45 anni, medico condannato a un anno

di Marta Giusti

VENEZIA - ​In pronto soccorso per un dolore al braccio, dimessa per "brachialgia" ma era un infarto. Debora Berto muore a 45 anni, il medico è stato condannato a un anno. Oggi, lunedì 10 luglio 2023, in Tribunale a Venezia, l’esito dell’udienza preliminare davanti al gup Daniela Defazio: G.B., 36 anni, medico del Pronto soccorso dell’ospedale di San Donà di Piave dell’Ulss 4 Veneto Orientale, ha patteggiato la pena di un anno, con la sospensione condizionale, per omicidio colposo per la morte a 45 anni, di Debora Berto, commerciante di Torre di Mosto.

Mamma muore per infarto a 45 anni, si era sentita male dopo un dolore al braccio sinistro

LA VICENDA

Debora Berto, l’11 dicembre 2020, alle 10.40, era entrata in pronto soccorso a San Donà lamentando «algie all’avambraccio e polso sinistri da qualche giorno, con lieve impotenza funzionale senza dolore alla palpazione».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA