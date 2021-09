A pancia vuota meglio non prendere decisioni (di nessun tipo)

A pancia vuota non si ragiona con chiarezza: lo dicono le nonne, ma lo conferma anche la scienza. Fino ad oggi si sapeva solo che andare al supermercato affamati non è una buona idea: studi precedenti avevano accertato che si era più propensi ad acquistare cibo spazzatura e a fare acquisti inutili. Ora uno studio psicologico, pubblicato sulla rivista Psychonomic Bulletin & Review, ha spiegato che questo meccanismo interessa anche altri settori della vita quotidiana. foto @shutterstock - music "Perception" from bensound.com

LEGGI ANCHE >> L’EFFETTO COLLATERALE DEL CALDO (CHE TUTTI IMMAGINAVAMO) E’ STATO ACCERTATO DALLA SCIENZA

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Settembre 2021, 09:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA