Meningite, code negli ambulatori per le vaccinazioni dopo la morte di una 48enne

Meningite , n on si placa la psicosi sulla sponda bresciana e bergamasca del Lago di Iseo dopo la morte di Marzia Colosio, la 48enne di Tavernola ma residente a Predore, deceduta agli Spedali civili di dopo la morte di Marzia Colosio, la 48enne di Tavernola ma residente a Predore, deceduta agli Spedali civili di Brescia due giorni dopo i primi malori. Lo dimostrano le code all'alba fuori dagli ambulatori per effettuare la vaccinazione e i centralini in tilt di Regione Lombardia e Ats. «Ha chiamato anche una famiglia dalla Svizzera che ha trascorso le vacanze sul Lago di Iseo e ora teme per la propria salute» viene raccontato.



Quello della 48enne, madre di due figlie di 19 e 13 anni, è il quarto caso di meningite, e il secondo decesso, nella stessa zona ed in particolare nel territorio di Villongo, comune della Bergamasca dove abitavano tre delle quattro persone colpite da Meningocco. Di Villongo era infatti Veronica Cadei, studentessa 19enne morta ad inizio dicembre, ed è il paese dove vivono la 16enne e il 36enne ricoverati per meningite e sopravvissuti.

C'è chi ha dovuto attendere fino a 150 persone prima di ricevere il vaccino . Numerosi anche i residenti che hanno deciso di acquistare autonomamente in farmacia la dose. Un'affluenza che ha spinto Ats ad aprire anche per domani, domenica, gli ambulatori di Sarnico. Martedì a Villongo è invece atteso l'assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera che nel frattempo smentisce di aver dato per ora il via ad una ricerca sul territorio di un possibile portatore sano di Meningocco C. La psicosi e la paura sono già alte lungo le rive del Lago di Iseo, tra Brescia e Bergamo.