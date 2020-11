Ospedali, emergenza posti letto. «Sature 19 regioni: male Val d'Aosta, Piemonte e Lombardia»

Ospedali in Italia al collasso. Il Piemonte è saturo al 191%, Valle d'Aosta al 229%, Lombardia al 129%, Liguria al 118%, Lazio al 91%, Campania all'87%. Lo rileva l'Anaao-Assomed, maggiore sindacato dei medici ospedalieri. Solo Molise e Friuli Venezia Giulia sono sotto la soglia di occupazione del 40% (34%). È emergenza, quindi, per i posti letto nei reparti ospedalieri internistici (Pneumologia, Medicina interna e Malattie infettive). Dal confronto, regione per regione, dei posti letto nel 2018 e quelli attivati nel 2020 con l'attuale numero dei ricoveri Covid-19, emerge «un quadro drammatico»: Sono in allarme 19 Regioni o PA.

