Coronavirus , il bollettino di oggi, lunedì 27 aprile 2020, della

I dati

In Lombardia i nuovi casi di persone risultate positive ai test per il Covid19 sono 590 che portano il totale a 73.479. Continuano a scendere i ricoverati in terapia intensiva: sono 680, in calo di 26 da ieri. I nuovi decessi sono 124, per un totale in regione di 13.449. I ricoverati non in terapia intensiva sono 7.525, in calo di 956 da ieri. I dimessi sono saliti a 48.471 (+1.409).



Per quanto riguarda le province, a Milano i nuovi casi sono 188, che portano il totale a 18.559. A Brescia i casi complessivi sono 12.599 (+35) e a Bergamo 11.150 (+37).



I tamponi effettuati sono 5.053 che portano il totale da inizio emergenza a 342.850. Si tratta di un numero di tamponi più basso rispetto a quello degli ultimi giorni, ieri erano stati quasi il doppio, ovvero più di 10mila e sabato 25 aprile oltre 12mila.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 18:21

