Bollettino Covid oggi 8 marzo: ​60.191 casi (ancora in crescita) e 184 morti, tasso di positività all'11,3%

Covid, il bollettino di oggi lunedì 8 marzo 2022. Sono ​60.191 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati ​22.083. Le vittime sono invece 184 (ieri erano state 130). Sono 531.194 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 188.274. Il tasso di positività è all'11,3% (-0,4%). Sono invece 592 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 18 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Le dosi di vaccino totali somministrate sono 134.669.393.

Lazio

Oggi nel Lazio «su 11.406 tamponi molecolari e 51.441 tamponi antigenici per un totale di 62.847 tamponi, si registrano 6.214 nuovi casi positivi (+3.770), sono 15 i decessi (+10), 1.060 i ricoverati (-82), 92 le terapie intensive (-7) e +10.524 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.473. Dopo tre settimane in calo rallenta la discesa, si registrano +1.600 casi rispetto allo stesso giorno della settimana precedente». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Campania

Sono 5.852 i nuovi positivi al Covid in Campania su un totale di 40.690 test effettuati, per un indice di contagio pari al 14,38%, in leggero calo rispetto al 15% registrato ieri su un numero di tamponi di gran lunga inferiore. Dal quotidiano bollettino diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania; si apprende anche che sono cinque i decessi nelle ultime 48 ore che vanno ad aggiungersi ad altre sei morti precedenti ma registrate solo ieri. Capitolo posti letto: quelli di terapia intensiva disponibili sono 631 a fronte di 29 occupati (-1 rispetto al dato di ieri). In leggera flessione anche i posti letto di degenza occupati: 575, a fronte dei 591 di ieri (-16)

Veneto

Sono 1.119 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 8 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 12 morti. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 531 (+5). In area non critica i malati sono 494 (+5), mentre in terapia intensiva ricoverate 37 persone. Le dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri sono 3.220 e i residenti in Veneto che hanno già fatto il ciclo completo sono l'81,5%.

Calabria

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 2.943 i nuovi contagi registrati (su 14.561 tamponi effettuati), +1.331 guariti e 5 morti (per un totale di 2.151 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +1.607 attualmente positivi, +15 ricoveri (per un totale di 292) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 15).

Piemonte

Torna sopra quota 2.000 il numero di nuovi casi Covid in Piemonte, con il numero più alto - 2.330 - dal 23 febbraio scorso. La quota di positivi sui 33.335 tamponi diagnostici analizzati (27.175 antigenici) è del 7%. Otto i decessi, di cui 1 avvenuto oggi, nel bollettino quotidiano dell'Unità di Crisi della Regione, il totale da inizio pandemia arriva a 13.100. I ricoverati sono 1 in più in terapia intensiva (in tutto 37), dieci in meno negli altri reparti (690). Le persone in isolamento domiciliare sono 41.380, i nuovi casi di guarigione 2.366. Il totale dei casi positivi diventa 996.279, quello dei pazienti guariti 941.072

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 18:49

