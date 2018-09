«Lo dice la Legge Salvini»: rom sottraggono soldi e gioielli agli anziani a bordo di una Porsche

Gianni Morandi contro Salvini, la foto su Facebook divide il web. Ma è una bufala clamorosa​

Salvini a testa in giú in centro a Torino.

Che squallore.

Quanto odio.

Noi rispondiamo con idee, cuore e coraggio, so che siamo in tantissimi, vero? pic.twitter.com/MAEfm4zakH — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 10 settembre 2018

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

disegnato da qualche writer, ma: questo un murales choc comparso contro il leader della Lega, ministro dell'Interno e vicepremier.Il caso è stato denunciato sui social, dove gli account di Salvini commentano così: «Che squallore. Quanto odio. Noi rispondiamo con idee, cuore e coraggio, so che siamo in tantissimi, vero?».Il disegno è comparso nei pressi di piazzale Valdo Fusi, nella zona centrale di. Il primo a denunciare sui social l'orrore grafico era stato un consigliere comunale della Lega,: «Potete attaccare Salvini in tutti i modi possibili, ma l’Italia è con lui. BESTIE».