L'ultimo spot della Benetton, una campagna ideata da Oliviero Toscani , non è passato inosservato: era già successo decenni fa, quando l'azienda veneta lanciò il suo marchio puntando sul multiculturalismo, e ci riprova ora. L'ultima campagna usa infatti due foto: una di un barcone di migranti, un'altra di alcune donne straniere soccorse presumibilmente dalle onlus: «Solo io trovo che sia squallido?», ha commentato il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini. Toscani, dopo le collaborazioni con Benetton negli anni '80, è tornato all'ovile: il primo scatto usato è di Kenny Karpov, di Sos Méditerranée, il secondo di Orietta Scardino dell'Ansa. La campagna ha diviso gli utenti, e non poteva essere altrimenti, in questo periodo storico in cui i social ci portano inevitabilmente ad esprimere il nostro essere d'accordo o meno con qualsiasi cosa: ma stavolta ad aggiungersi alla solita divisione pro-migranti o pro-Salvini, si è aggiunto chi accusa Benetton di lucrare sulla pelle dei migranti stessi.

Solo io trovo che sia squallido?https://t.co/leOn1vJhK1 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 giugno 2018

TOSCANI: SALVINI TESTIMONIAL? PER LA CARTA IGIENICA La risposta di Toscani a Salvini, prima direttamente su Twitter, poi ai microfoni di Radio Padova, non si è fatta attendere: «Per cosa Salvini potrebbe essere un buon testimonial? per la carta igienica», ha sobriamente commentato, derubricando il ministro da politico a comico. «Salvini secondo voi è da prendere sul serio? Ormai ha preso il posto di Crozza. Crozza ormai non ha più lavoro, poveretto, bisognerà fare qualcosa perchè c'è Salvini che gli sta portando via lo spazio».

Vedi @matteosalvinimi, non è squallido, ma drammatico. E purtroppo siete in tanti a non capire ciò che sta succedendo. Poi il fatto che un negazionista come te critichi questa azione, mi fa capire che ho ragione. — oliviero toscani (@OToscani) 19 giugno 2018





Il fotografo ha replicato anche alla polemica sollevata da alcuni leghisti veneti, che hanno annunciato l'intenzione di un boicottaggio dei capi Benetton: «Ho fatto vedere ciò che sta succedendo - ha spiegato Toscani - il problema è che una volta eravamo un Paese di brave persone, eravamo un Paese dell'onestà e della generosità. Purtroppo questo piccolo benessere, che non è stato neanche a disposizione di tutti, ci ha fatto diventare egoisti e devo dire anche abbastanza ottusi».