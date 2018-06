Matteo Salvini sui rom di ieri continuano a provocare polemiche: stavolta in modo indiretto, perché a commentare la sua proposta di censire i nomadi espellendo chi è irregolare è stata Giorgia Meloni, e lo ha fatto in modo molto particolare: «Il censimento dei rom va bene ma è chiaramente un primo passo. Il problema è molto più ampio e ha bisogno di soluzioni decise», ha detto la segretaria di Fratelli d'Italia a margine di un incontro a Napoli.



Migranti, «figli chiusi in gabbia e separati dai genitori». Nel video il pianto dei bimbi



Per i nomadi la nostra proposta è che si allestiscano delle piazzole di sosta temporanee dove si pagano le utenze e si sosta massimo sei mesi, dopodiché ci si deve spostare, punto. Quindi va bene censirli dopodiché se sei nomade devi nomadare, non puoi essere stanziale. — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) 18 giugno 2018

OK DA FDI «Non vediamo cosa ci sia di strano nella richiesta del ministro degli Interni di conoscere chi vive nei tanti campi rom che, per Fratelli d'Italia, non possono e non devono rimanere zone franche - ha commentato il deputato di FdI Giovanni Donzelli a L'aria che tira su La7 - Chi vuol stare in Italia deve rispettare le regole come tutti gli italiani e come dice Giorgia Meloni 'se sei nomade devi nomadare'. Il tema non è l'etnia delle persone ma la legalità. L'Europa ogni anno stanzia miliardi di euro solo per i rom, discriminando le altre etnie. Mi sembra doveroso sapere chi vive nel nostro territorio ed è altrettanto doveroso chiedere a tutti il rispetto delle regole».

99 POSSE: SE SEI FASCISTA DEVI PENZOLARE «Ciao Giorgia Meloni: Se sei nomade, devi nomadare. Se sei rom, devi rommare. Se sei slavo, devi slavare. Se sei fascista, devi PENZOLARE!», ha ribattuto alla ex ministro la band 99 Posse, su Twitter. Una reazione che ha causato le reazioni, favorevoli e contrarie, da parte degli utenti e la solidarietà di alcuni colleghi e alleati della Meloni, tra cui Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, che ha chiesto addirittura la chiusura dell'account dei 99 Posse.



«Solidarietà a Giorgia Meloni per il messaggio intimidatorio di cui è stata oggetto su twitter da parte della band indipendente dei 99 Posse, un sottoprodotto musicale e distillato di odio. Il confronto politico, per quanto aspro, non dovrebbe mai sconfinare in attacchi personali - ha scritto Mollicone - Piuttosto sarebbe necessario abbassare i toni della discussione che ormai hanno raggiunto livelli inaccettabili. Condanniamo questo episodio con forza e chiediamo alla Polizia Postale la chiusura immediata dell'account twitter della band campana, riteniamo infatti che minacce di questa gravità non possano essere sottovalutate o minimizzate».