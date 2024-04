Giorgia Meloni tra le 100 persone più influenti al mondo secondo il Time: «Nonostante la debole crescita economica è ancora popolare»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni figura tra le 100 persone più influenti del mondo nel 2024 nella lista pubblicata dalla rivista statunitense 'Time'. La premier è inserita nella categoria 'leader' insieme, tra gli altri, a Donald Tusk, Javier Milei, Li Qiang e Yulia Navalnaya. Nella scheda che parla di lei, si legge che «quando Giorgia Meloni è salita al potere in Italia nel 2022, diventando la prima donna leader del Paese, molti osservatori nutrivano timori per il suo partito di estrema destra e per l'impatto che avrebbe avuto sull'Europa e sul mondo. Ma a due anni di distanza, Meloni rimane popolare, non solo in Italia, dove gode di un rating del 41% nonostante una debole crescita economica, ma anche tra i leader occidentali, molti dei quali sono stati rallegrati dal suo fermo sostegno all'Ucraina (e, in particolare, dalla sua capacità di persuadere leader come l'ungherese Viktor Orban a sostenere i finanziamenti europei a Kiev)».

«Meloni - si legge ancora sul magazine americano - non ha abbandonato completamente la sua politica di destra.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 22:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA