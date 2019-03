«Non è una questione di testa dura, questi sono discorsi da bambini, qui dobbiamo sederci a un tavolo, ridiscutere l'opera come da contratto ed evitare di vincolare i soldi degli italiani». «Non noi, non i 5S, ma la lega ha messo in discussione il governo legandolo al tema Tav», avverte il vicepremier e capo politico dei Cinque Stelle a Palazzo Chigi. «Non posso pensare che si mettano in discussione provvedimenti importanti. Non è questione di chi vince, non è una sfida, devono vincere gli italiani. Continuiamo con il metodo che ci siamo dati». «Siamo al paradosso che chi vuole mandare a casa il governo tifa per la Tav». «Abbiamo commissionato l'analisi costi-benefici che ha confermato che la ridiscussione del progetto non era ideologica, ma quest'opera non stava in piedi dal punto di vista tecnico», spiega.



«Ci vuole serietà. Lo dico agli elettori - prosegue - cosa sarebbe successo se avessi messo in discussione la legittima difesa e altri provvedimenti in quota Lega? Vi sareste arrabbiati, per questo c'è disappunto tra di noi». «Non si rischia il governo per cambiare il Contratto». «Se poi mi si dice che non si vuole più ridiscutere l'opera allora c'è un problema di contratto di governo e il contratto ha insegnato ad essere leali». Quando su tre, due la pensano in un modo, io e Conte, poi non decide solo uno, altrimenti avremo problemi in futuro».



«Sto lavorando insieme ai tecnici per far sì che questo risultato vada in porto. Noi abbiamo le soluzioni tecniche per evitare di vincolare i soldi degli italiani. L'obiettivo è che ci sia un accordo, la questione è politica».

«Io penso che la giornata di oggi debba essere una giornata in cui continuiamo a lavorare per la ridiscussione dell'opera nel pieno rispetto della posizione francese e per evitare di vincolare i soldi degli italiani lunedì ad un'opera che va ridiscussa. Quindi non mi si può dire ci rivediamo lunedì. Questo è un weekend che deve essere di lavoro».