Talebani in Afghanistan, Lamorgese: «Ci sarà accelerazione accoglienza»

"Come primo argomento che abbiamo affrontato c'è stata la crisi in Afganistan, essendo arrivata la notizia della presa di Kabul da parte dei talebani. Abbiamo fatto un focus sui problemi connessi ai cittadini afgani che hanno collaborato con l'Italia. Ne abbiamo già accolto 128 e altri erano già in programma entro il 30 agosto. Non c'è dubbio che ci sarà una accelerazione delle attività di accoglienza: siamo per questo motivo in contatto con il ministero degli Esteri e delle Difesa per dare il massimo ognuno per le proprie competenze". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in apertura della conferenza stampa in prefettura a Palermo, al termine del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza.

Talebani a Kabul, paura per le donne: «Sopra i 12 anni sono bottino di guerra». Fuga in massa, caos in aeroporto

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Agosto 2021, 09:20

