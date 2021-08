Talebani a Kabul, paura per le donne: «Sopra i 12 anni sono bottino di guerra». Fuga in massa, caos in aeroporto

«Sono profondamente preoccupata per le donne, le minoranze e i difensori dei diritti umani», ha scritto l'attivista e premio Nobel per la pace pakistana, Malala Yousafzai. I talebani hanno assicurato di essere cambiati, e che stavolta rispetteranno i diritti delle donne e consentiranno loro l'accesso all'istruzione. Ma sono in pochi a crederci. E lo dimostra la fuga in massa da Kabul.

Afghanistan, i Talebani conquistano Kabul: rinasce l'Emirato islamico. Ambasciata Usa: spari all'aeroporto

«Le donne sopra i 12 anni bottino di guerra»

«Siamo molto preoccupati non sappiamo come salvarli, tutti pensano solo a come e dove fuggire. C'è un terrore indescrivibile tra la gente». È una testimonianza drammatica quella di Qorbanali Esmaeli, Presidente dell'Associazione culturale afghani in Italia. «La cosa più preoccupante, più assurda e più atroce - dice Esmaeli all'ANSA - è che le donne e le ragazze, sopra i 12 anni, sono considerate bottino di guerra. Ho due sorelle e diverse nipoti, temo per loro e per tutte le ragazze». Esmaeli è arrivato in Italia, fuggito sempre dai talebani, nel '99 e da allora collabora con la Comunità di Sant'Egidio.

Fuga da Kabul, assalto all'aeroporto

Migliaia di persone si sono messe in strada, a piedi o in auto, alla ricerca di una via di fuga. Centinaia di afgani hanno raggiunto la Porta dell'Amicizia nella città di Chaman, al confine tra Afghanistan e Pakistan, molti portando solo una borsa con le loro cose dopo essere scappati dalle loro case. Totale il caos all'aeroporto, con la gente sulle piste pur di riuscire a salire sugli aerei e lasciare il paese. E allerta per la sicurezza nello scalo, lanciata dall'Ambasciata Usa, mentre la Nato assicurato il suo aiuto per gestire le evacuazioni.

I soldati americani che stanno presidiando l’aeroporto di #Kabul hanno sparato in aria per disperdere la folla. #Afghanistan pic.twitter.com/pgrtX7fNrn — Francesca Totolo 2 (@fratotolo2) August 16, 2021

Caos all'aeroporto di Kabul, con migliaia di persone in fuga dai talebani. Lo scalo della capitale dell'Afghanistan è invaso da civili che si riversano in pista, come documentano i video pubblicati sui social. Tentativi di 'saltare' le procedure di imbarco, aerei presi d'assalto sulla pista, persino alcuni spari. E' questa la scena riportata da diversi testimoni oculari ai media internazionali e rilanciata attraverso molti video.

"La sala partenze si è trasformata nel caos dopo che la gente ha detto che le carte d'imbarco venivano stampate segretamente per i funzionari e le persone di alto profilo che si sono presentate all'aeroporto", ha raccontato un testimone alla Bbc. "Ho visto tre ex parlamentari, alcuni viceministri e alcune celebrità fare la fila. Alcuni non avevano nemmeno una prenotazione. Abbiamo aspettato per quasi otto ore, fino a quando il personale dell'aeroporto ha iniziato a lasciare i loro banchi: prima i banchi del check-in e poi i banchi della migrazione e dei passaporti... diverse voci hanno creato il caos. Alcuni sono fuggiti dall'aeroporto e alcuni si sono precipitati verso i cancelli".

Le porte di vetro che separano l'edificio dalla pista sono in frantumi, e così "la gente è corsa verso l'ultimo aereo, poi ancora un altro volo sul quale la gente ha iniziato a salire. Era quasi un fuggi fuggi. La gente era scioccata e non sapeva cosa fare, correndo da un aereo all'altro". "Per impedire alle persone di entrare in aeroporto, le guardie hanno aperto il fuoco sparando in aria. Quando stavo uscendo, c'era un ragazzo che sparava in aria. A pochi minuti di distanza, sulla strada dell'aeroporto, ho visto diversi veicoli della polizia lasciati sulla strada con le portiere aperte", continua il racconto del testimone.

