Silvio Berlusconi, come sta: il nuovo bollettino medico. «Costante miglioramento»

Arriva il nuovo bollettino medico su Silvio Berlusconi che aggiorna sulle condizioni di salute dell'ex premier. L'ospedale San Raffaele di Milano ha diffuso in mattinata un nuovo bollettino su come sta il Cavaliere, dopo che negli ultimi giorni era montata una grande preoccupazione nel suo staff dopo il ricovero in struttura, seguito dal suo medico personale - e primario di terapia intensiva - il professor Alberto Zangrillo.

Berlusconi, come sta a una settimana dal ricovero? «Cauto ottimismo»

Notte tranquilla al San Raffaele: «Si è seduto per la prima volta». La visita del suocero

Berlusconi, come sta: il bollettino medico

«Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria» di Silvio Berlusconi, scrivono nel bollettino del San Raffaele il professor Alberto Zangrillo e il professor Fabio Ciceri. «Il quadro clinico complessivo - aggiungono - indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo».

