Berlusconi come sta, notte tranquilla al San Raffaele: «Si è seduto per la prima volta». La visita del suocero Orazio Fascina

Un'altra notte tranquilla per Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia ha trascorso, da quanto si apprende, la sesta notte nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dove è ricoverato a causa di un'infenzione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica.

Come sta Berlusconi

Anche nella giornata di Pasquetta, ieri 10 aprile, l'ex premier ha ricevuto la visita dei propri cari, tra cui la figlia Marina e il fratello Paolo. Il quadro clinico che permane complesso traspare un cauto ottimismo, si parla di «progressivo e costante miglioramento». Oggi, si apprende da fonti ospedaliere, non è previsto nessun bollettino medico. Ma nel frattempo, al di fuori del San Raffaele, il professor Alberto Zangrillo - coordinatore del reparto di terapia intensiva cardiotoracica - ha dichiarato: «Cauto ottimismo, ma non può alzarsi né camminare. Per la prima volta si è seduto».

La visita del suocero

Nella prima mattinata di oggi, l'ex premier ha ricevuto anche la visita del suocero: Orazio Fascina, padre della compagna Marta Fascina. La capezzale di Berlusconi, dunque, c'è anche il sucero tra le poche persone che

hanno accesso. L'uomo, che sta facendo visita ogni giorno al leader di Forza Italia, è entrato in auto da un ingresso di via Olgettina.

