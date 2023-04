Berlusconi, come sta a una settimana dal ricovero? «Cauto ottimismo»: domani nuovo bollettino medico

di Redazione web

E' atteso per domani il prossimo bollettino medico sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano. Nessun bollettino previsto per oggi, dunque. Dopo il secondo diffuso lunedì scorso a firma dei professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri in cui si parlava di un «cauto ottimismo» e di un «progressivo e costante miglioramento», il nuovo bollettino è previsto per la giornata di giovedì.

Il figlio Luigi ha lasciato l'ospedale

Luigi Berlusconi, figlio minore dell'ex premier, è uscito poco fa dall'ospedale San Raffaele di Milano, dopo una visita al padre. A chi gli ha chiesto se l'ex premier stia meglio, l'ultimogenito ha risposto di sì, annuendo più volte da dietro il vetro dell'auto, mentre usciva dalla cancellata di via Olgettina 60. Tra i figli, oggi Luigi è stato il primo della giornata ad entrare nella struttura.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 16:21

