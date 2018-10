Domenica 14 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Incidente per Matteo Salvini che si è procurato una. È lo stesso vice premier a darne notizia con un post su Instagram dove ha condiviso lae mostrato il tutore che gli immobiizza l'arto.Galeotta è stata una corsa sotto la pioggia. «Fratturina al polso destro... Dimostrazione che alla mia età fare sport (nel mio caso andare a correre la sera sotto la pioggia, rischiando di scivolare come uno scemo) può essere mooolto pericoloso!» scrive il ministro dell'Interno.A un utente Instagram che, scherzando, commenta «e ora come li firmi i rimpatri?», il vicepremier risponde: «Mi sto allenando a firmare con la sinistra».