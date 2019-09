«Salvini, tempo sei mesi e ti spari»: post choc del caporedattore Rai Fabio Sanfilippo

Diventa un caso il post contropubblicato sudaldi Radio 1. E laavvia un. Poche righe in cui ilmanifesta la sua soddisfazione per la sconfitta politica del leader dellae gli si rivolge chiamandolo

nemico mio

«Le offese apubblicate lo scorso 4 settembre dal caporedattore di Rai Radio1sul proprio profilosono molto gravi - spiega Capitanio -. È chiaro che frasi del tipo "tempo sei mesi ti spari nemico mio" vanno ben oltre la libertà di espressione e di critica. Se poi a scrivere certe nefandezze è un giornalista del servizio pubblico radio-televisivo nei confronti di un ministro e parlamentare della Repubblica e, cosa ancor più riprovevole, della sua famiglia, la questione assume contorni più inquietanti. Chiediamo dunque alla Rai quali provvedimenti intende assumere; se Sanfilippo fosse in servizio nel momento in cui ha pubblicato questo post a dir poco vergognoso e cosa intenda fare per regolare una volta per tutte l'uso dei social network da parte dei propri dipendenti».