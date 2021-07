Giorgia Meloni farà il vaccino. La leader di Fratelli d'Italia lo ha annunciato a margine della presentazione del suo libro al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca). «Sì mi vaccino, non sono no vax, non sono contraria ai vaccini», le sue parole. Ma allo stesso tempo ha detto che non ha intenzione di vaccinare la figlia: «Non sono contraria a vaccinarmi, ma se mi chiedi di vaccinare mia figlia, neanche in catene...».

​

Meloni e il Green pass: «Così il vaccino diventa obbligatorio»

«Se guardiamo all'andamento dei contagi a giugno-luglio 2021, abbiamo metà della popolazione italiana vaccinata e abbiamo più casi dello stesso periodo dell'anno scorso. Una domanda allora te la devi fare», ha aggiunto Giorgia Meloni. E sul Green pass precisa: «Io sono contraria all'obbligo vaccinale perché non è efficace più di tanto, e fai diventare le persone dei figli di un dio minore. Con il Grenn pass la vaccinazione diventerà difatto obbligatoria. Stiamo picconando il nostro stato di diritto. Se devio esibire un certificato per esser liberi vuol dire che non sei libero. Questi sono precedenti che pagheremo».

Sulle parole di Draghi: «Efficaci ma imprudenti»

La leader di Fratelli d'Italia ha poi commentato le parole pronunciate ieri dal premier Mario Draghi («L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire»): «Le affermazioni di Draghi sono efficaci ma imprudenti. Draghi ieri ha detto che l'invito a non vaccinarsi è invito a morire. Se sei per l'obbligo vaccinale abbi il coraggio di farlo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA