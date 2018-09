Sabato 29 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«La Costituzione italiana - la nostra Costituzione - all'articolo 97 dispone che occorre assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. Questo per tutelare i risparmi dei nostri concittadini, le risorse per le famiglie e per le imprese, per difendere le pensioni, per rendere possibili interventi sociali concreti ed efficaci». Lo afferma il Presidente Sergio Mattarella in occasione dell'incontro con i partecipanti all'iniziativa «Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana».«Avere conti pubblici solidi e in ordine è una condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro», sottolinea ancora Mattarella.