Mario Draghi verso la Commisione europea? Carriera e vita privata dell'ex premier che potrebbe sostituire von der Leyen

di Redazione web

Mario Draghi avverte l'Europa: «Serve un cambiamento radicale per adeguare l'Ue al mondo di oggi e di domanì. E annuncia che lo proporrà nel suo rapporto sulla competitività al vertice dei leader. La coesione politica dell'Ue richiede che agiamo insieme, possibilmente sempre. Non possiamo ripristinare la nostra competitività da soli o gareggiando a vicenda. Dobbiamo agire come Unione europea in un modo che non abbiamo mai fatto prima».

L'ex presidente del Consiglio italiano e della Bce sale nel toto-nomine europee. «Letta e Draghi indicano la via del futuro, afferma l'attuale presidente della Commissione von der Layen le cui azioni per la conferma sono in calo a un mese e mezzo dalle elezioni. Apre a Draghi anche il premier ungherese Orban».



Draghi è un economista, banchiere e professore che ha contribuito a portare la riforma economica in alcune delle più grandi istituzioni aziendali e finanziarie italiane prima di diventare primo ministro del paese nel 2021.

Dalla cattedra alla Banca d'Italia

Nato il 3 settembre 1947, Draghi è cresciuto a Roma, dove ha studiato presso i Gesuiti. Dopo aver ottenuto la laurea presso l'Università di Roma, si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha studiato economia presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) . In seguito, dal 1981 al 1991 è stato professore di economia all'Università di Firenze. Durante gli anni novanta è stato direttore generale del Ministero del tesoro. È stato vicepresidente di Goldman Sachs per l'Europa dal 2002 al 2005, successivamente, sempre nel 2005 viene nominato governatore della Banca d'Italia, divenendo così membro (e successivamente presidente) del Forum per la stabilità finanziaria (consiglio per la stabilità finanziaria dal 2009) e del consiglio direttivo e del consiglio generale della Banca centrale europea, nonché membro del consiglio di amministrazione della Banca dei regolamenti internazionali. È stato direttore esecutivo per l'Italia della Banca Mondiale e nella Asian Development Bank.

L'incarico alla Banca centrale europea

Dal 2011 al 2019 ha ricoperto la carica di presidente della Banca centrale europea, trovandosi a guidare la BCE durante la crisi del debito sovrano europeo: in tale ambito è diventata nota la sua frase «Whatever it takes» ("costi quel che costi" in inglese), pronunciata nel 2012, per indicare che sotto il suo mandato la Bce avrebbe fatto «tutto il necessario» per preservare l'euro.

Il governo Draghi

Il 3 febbraio 2021 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito l'incarico, accettato con riserva, di formare un nuovo esecutivo, in seguito alle dimissioni del governo Conte. Il successivo 13 febbraio ha prestato giuramento assieme ai suoi ministri, dando così inizio al governo Draghi. L'esecutivo ha dovuto principalmente affrontare la crisi sanitaria ed economica legata alla pandemia di Covid prima e la crisi internazionale innescata dall'invasione russa dell'Ucraina poi. Nel luglio 2022 una crisi di governo ha portato alle dimissioni di Draghi, accolte dal presidente della Repubblica il 21 luglio.] Il governo è rimasto in carica per il solo disbrigo degli affari correnti fino al 22 ottobre, giorno in cui ha prestato giuramento il governo Meloni.

La vita

Cattolico di educazione gesuita,[119][120] devoto a sant'Ignazio di Loyola,[120] Draghi è sposato dal 1973 con Maria Serenella Cappello, di nobili origini, esperta di letteratura inglese. Hanno due figli: Federica, dirigente di una multinazionale delle biotecnologie, e Giacomo, trader che ha lavorato fino al 2017 in Morgan Stanley e successivamente nel fondo speculativo LMR Partners.[121] La coppia abita dal 2009 a Città della Pieve, nella provincia di Perugia, e ha un appartamento nel quartiere Parioli a Roma. È un tifoso della Roma ed è un appassionato della pallacanestro

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA