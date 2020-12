Sarà un Natale e fine 2020 in quasi totale lockdown. La decisione ufficiale arriverà domani, ma il governo Conte sembra aver deciso. Dopo una lunga trattativa all’interno del Governo stesso tra l’ala rigorista schierata per una chiusura totale ininterrotta del Paese dal 21 dicembre al 6 gennaio e i dubbi del premier Giuseppe Conte, si è arrivati a un possibile compromesso che dovrebbe scongiurare il pericolo di una terza ondata di contagi da coronavirus a gennaio. La cosa assolutamente da evitare.

Il risultato dovrebbe essere il Paese in area rossa totale per otto giorni (24-27 dicembre e 31 dicembre-3 gennaio) e in zona gialla per tre: 28, 29 e 30 dicembre. Domani, venerdì 18 dicembre, un vertice tra Conte e capidelegazione di maggioranza deciderà la nuova stretta anti-Covid. Il giorno stesso o quello successivo (sabato 18 dicembre) ci sarà il Consiglio dei ministri per varare le nuove misure anti-Covid.

INoltre, restano in vigore le regole del Dpcm del 3 dicembre scorso: «Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata o uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome». Sarà possibile spostarsi solo tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità o salute.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA