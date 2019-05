Interrogazione di Renzi contro Salvini: «A che titolo ordina di cancellare il video di una ragazza?»

A che titolo Salvini ordina di cancellare un video e le forze dell’ordine strappano il telefonino a una ragazza? Ho fatto una interrogazione al Ministro dell’Interno. Mi dovrà rispondere in Senato, non con un selfie. Non è in gioco una banalità ma una libertà personale pic.twitter.com/ouT4VJALTC — Matteo Renzi (@matteorenzi) May 7, 2019

Ultimo aggiornamento: 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' diventato un caso politico il selfie "rubato" da una ragazza merdionale a Matteo Salvini. La ragazza dopo essersi avvicinata a Salvini al termine di un comizio gli ha detto "ma allora non siamo più terroni di m....".L'ex premier Matteo Renzi, ora senatore del Pd, ha postato questo tweet al riguardo: «A che titolo Salvini ordina di cancellare un video e le forze dell’ordine strappano il telefonino a una ragazza? Ho fatto una interrogazione al Ministro dell’Interno. Mi dovrà rispondere in Senato, non con un selfie. Non è in gioco una banalità ma una libertà personale». Allegando un video che mostra, in un minuto, una serie di "incidenti" avvenuti al ministro dell'Interno, proprio mentre si fa alcuni selfie con dei ragazzi.