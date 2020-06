Il premier Conte: «Mai detto che c'è un pezzo di Stato che rema contro». Ecco cos'è accaduto

Mai parlato di un pezzo di Stato che rema contro. A specificarlo sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui il presidente del Consiglionon ha mai pronunciato la frase, attribuitagli da organi di stampa oggi, «C'è un pezzo di Stato che rema contro le riforme e contro il governo».Secondo quanto riportato oggi da alcuni quotidiani, in particolare il Corriere della Sera, ci sarebbe infatti stato uno scontro tra Conte e il ministronell’ambito delle discussioni sugli Stati generali: Franceschini avrebbe chiesto spiegazioni su un’iniziativa del premier, con la ministra Bellanova che avrebbe invitato i colleghi a trovare una sintesi.Conte avrebbe a quel punto parlato di un pezzo di Stato che rema contro le riforme e il Governo, in riferimento a ritardi, approssimazioni e incertezze sul suo decreto su semplificazioni, appalti e infrastrutture. Al centro della discussione anche il piano Colao, che alcuni ministri avrebbero giudicato deludente: ma in tarda mattinata è arrivata la smentita da parte di fonti della presidenza del Consiglio riguardo le presunte parole del premier.