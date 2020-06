Matteo Salvini, relax a pranzo con la fidanzata Francesca nel cuore di Roma

Bellissima. Al suo ingresso alle terrazze Borromini tutti si sono voltati per ammirarla. Vestita in maniera semplice, fresca, con una minigonna floreale e una giacca blu, Francesca Verdini ha sottratto il palcoscenico al suo compagno, il leader della Lega Matteo Salvini.

Infatti, l’ex ministro dell’Interno è riuscito a ritagliarsi il tempo di un pranzo con la sua fidanzata sulle splendide terrazze Borromini, proprio sopra Piazza Navona. Per loro era stato riservato un tavolo appartato, lontano (o quasi) da sguardi curiosi e obiettivi fotografici maliziosi. Dopo un pranzo insieme, in pieno centro di Roma, i due, in maniera hanno lasciato la terrazza dopo circa un’ora, salutando tutti gli altri clienti del ristorante. Clienti tra i quali spiccava, anch’egli riparato da sguardi indiscreti, l’ex parlamentare del Pd, Giuseppe Fioroni.

