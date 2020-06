Giuseppe Conte, cena segreta con la compagna Olivia lontano da Roma: scoperti da Rino Barillari, ecco dov'erano

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 07:50

Un momento di libertà. Un attimo per rifiatare. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la prima volta dall'inizio dell'emergenza Covid si è concesso una sera di relax.Ildopo aver riportato il sereno nella squadra dei governatori ha dribblato la morsa del Pd e del M5S, si è liberato dei problemi legati al Mes, per ritagliarsi il tempo per una cena romantica con la sua compagna, Olivia Paladino . Tattica vincente, e gol meritato. In realtà, il premier, che pensava di aver dribblato proprio tutti, non aveva fatto i conti con Rino Barillari , The King of Paparazzi, che lo ha sorpreso al ristorante Benito al Bosco. A Velletri , non proprio dietro Piazza Colonna. Insomma, come disse il critico d'arte Achille Bonito Oliva, Dio perdona, Barillari no. Non si tratta di un ristorante qualunque; infatti lo chef, Benito, è di casa a Palazzo Chigi: più di una volta ha preparato i pranzi di gala della presidenza del Consiglio fin dai tempi di Silvio Berlusconi. E proprio lui organizzò il pranzo a Villa Madama in onore del leader cinese Xi Jinping.Conte, che per la serata, pur mantenendo intatta la sua eleganza, ha deciso di fare a meno dell'inseparabile cravatta, con Olivia ha optato per unaa base di: una catalana di gamberi e paccheri con pesce, il tutto accompagnato da vino bianco. Una cena blindatissima e a prova di distanza di sicurezza. Una serata per rilassarsi durante la quale il premier potrebbe anche aver smesso di pensare a quel famoso rimpasto di governo che per molti osservatori è ormai alle porte