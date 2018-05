«Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato il dottor Carlo Cottarelli il quale sciogliendo la riserva formulata gli ha rimesso l'incarico di formare il governo. Il Presidente della Repubblica ha ringraziato Cottarelli per l'impegno posto nel suo mandato». Lo afferma Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubblica.



«Ho rimesso al presidente il mandato conferito, è stato per me un grande onore essere al servizio del paese anche se per qualche giorno». Lo afferma Carlo Cottarelli dopo aver rimesso il suo mandato da premier incaricato.

