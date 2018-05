«Ci sono tutte le condizioni per esecutivo M5S-Lega». Lo annunciano in una nota congiunta Matteo Salvini e Luigi Di Maio. L'accordo sul Governo, ha confermato, il capogruppo della Lega, Giancarlo Giorgetti, è stato chiuso. «È stato raggiunto l'accordo per un governo politico M5S Lega con Giuseppe Conte Presidente del Consiglio». Lo affermano Di Maio e Salvini.

«Si è andato bene». Sono le uniche parole pronunciate dal capogruppo della Lega Giancarlo Giorgetti, lasciando il gruppo a Montecitorio, dopo il vertice con il professore Giuseppe Conte e il leader del M5S Luigi Di Maio. Il segretario Matteo Salvini, invece, lasciando il gruppo non ha voluto parlare.