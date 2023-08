Giuseppe Conte, morto il padre Nicola: aveva 93 anni. Grave lutto per l'ex premier

di Redazione web

Grave lutto per Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio: il padre Nicola è scomparso questa mattina all'età di 93 anni. A dare l'annuncio, nell'aula della Camera, è stato il presidente di turno Giorgio Mulè. «Il collega Giuseppe Conte è stato colpito da un grave lutto, la perdita dl padre. La presidenza della Camera ha già formulato ai famigliari l'espressione della più sentita partecipazione al loro dolore che desidera ora rinnovare anche a nome dell'assemblea».

Il sindaco di San Giovanni Rotondo: «Amava le istituzioni»

«Concepiva la pubblica amministrazione come una macchina al servizio dei cittadini, volta alla risoluzione delle problematiche. Aveva un profondo rispetto per le istituzioni e il loro ruolo». Così il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, ricorda Nicola Conte, padre del leader del M5S Giuseppe, scomparso questa mattina all'età di 93 anni e che per lunghi anni è stato segretario comunale. «Ricordo - prosegue Crisetti - quando a lui, già in pensione chiesi di spiegare a un gruppo di ragazzi di una parrocchia come funzionava il Comune.

Voglio esprimere la mia vicinanza a @GiuseppeConteIT per la scomparsa del padre Nicola. A lui e alla sua famiglia rivolgo le più sincere condoglianze in questo momento di dolore. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 4, 2023

Il cordoglio di Schlein, La Russa e Meloni

All'ex premier Conte sono arrivate le condoglianze di tantissimi politici e membri delle istituzioni. «Voglio esprimere la mia vicinanza a Giuseppe Conte per la scomparsa del padre Nicola. A lui e alla sua famiglia rivolgo le più sincere condoglianze in questo momento di dolore», scrive su Twitter la premier Giorgia Meloni. «Un abbraccio affettuoso al Presidente Conte. La comunità democratica gli è vicino per la perdita del padre Nicola. Un pensiero alla sua famiglia e ai suoi cari», il pensiero di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. «A nome mio personale e del Senato della Repubblica desidero rivolgere a Giuseppe Conte e alla sua famiglia le più sentite condoglianze per la scomparsa del papà Nicola», afferma invece in una nota il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

