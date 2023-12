Giorgia Meloni arriva ad Atreju, standing ovation il premier

Un momento di confusione e poi una vera e propria standing ovation per Giorgia Meloni ad Atreju, la kermesse del suo partito. La presidente del Consiglio e leader di FdI ha preso posto in prima fila nella sala che ospita l'intervento del primo ministro albanese Edi Rama.

La deputata di FdI Augusta Montaruli, durante la sua introduzione, si è accorta che la premier si era seduta in platea fra i volontari della manifestazione e l'ha presentata al pubblico, che si è alzato in piedi applaudendo mentre Meloni saliva brevemente sul palco per salutare. Al fianco di Meloni si è poi seduto il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Gli applausi di Giorgia Meloni a Edi Rama

Applausi a ripetizione, invece, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Edi Rama, il primo ministro albanese ospite della kermesse di FdI Atreju per parlare dell'accordo sui migranti fra Roma e Tirana. «I francesi i migranti non li vorrebbero, gli albanesi li accettano e sono gli albanesi il problema?», ha detto Rama dal palco intervistato dai direttori de La Verità e La Stampa, Maurizio Belpietro e Andrea Malaguti, una frase dopo la quale anche Meloni, come il resto del pubblico in sala, ha applaudito lanciando anche un urlo di approvazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 12:29

