Elezioni politiche 2022, domani incontro Renzi Calenda. Letta: Meloni tenta di incipriarsi ma è complicato. Lei replica: «Io coerente, il leader Pd tradisce misoginia»

Elezioni politiche 2022 diretta oggi 10 agosto. Silvio Berlusconi rompe gli indugi e annuncia che si candiderà al Senato. Un incontro con Matteo Renzi «non è fissato, ci siamo visti i scorsi giorni, ora stanno andando avanti gli staff a lavorare ma ci sentiamo. Sulle questioni di fondo però l'accordo è raggiunto e ora si discute su altre cose rilevanti». Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda su La7. Oggi dovrebbe tenersi l'incontro diretto Calenda-Renzi. «Penso che mi candiderò al Senato, così faremo tutti contenti, dopo aver ricevuto pressioni da tanti, anche fuori da Forza Italia», annuncia il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a «Radio Anch'io».

Renzi, appello: «Facciamo le riforme tutti insieme»

Ore 18.00 «Dico a tutti: prendiamo l'impegno a fare la riforma costituzionale tutti insieme. La riforma serve a tutti: l'idea che si debba fare tutti insieme supera il problema del 66% ». Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sul sito de «La Stampa», intervistato dal direttore Massimo Giannini.

Domani incontro Renzi-Calenda

Ore 17.30 «Domani ci vediamo con Carlo e decidiamo». Lo ha detto Matteo Renzi al sito della Stampa sull'intesa con Calenda. «Io non sono una mammoletta. Dico che prima viene il progetto politico poi viene la generosità personale», ha aggiunto. «Io i sondaggi non li ho mai guardati: un politico segue le idee non i sondaggi. Poi molti sondaggisti dicono che c'è un ampia area vicina al centro. Se Berlusconi e il Pd ci teme allora credo che possiamo avere risultati superiori alle attese», ha detto. «Ogni volta che ho una posizione diversa da Enrico Letta si parla di rancore, ma è evidente che quella storia là non gli è passata...Aveva tre alternative: la prima era il grande accordo contro le destre, e sarei stato contrario, ma avrebbe dovuto fare l'accordo con Conte. Seconda ipotesi era fare l'Agenda Draghi, ma ha messo il veto su di noi prendendo Fratoianni. Terza ipotesi, quella Veltroni, vado da solo. Invece ha fatto una frittata. Di Maio con il Pd? Lui disse che avevamo rubato i bambini di Bibbiano...», ha dichiarato Renzi.

Meloni: io coerente all'estero, no a lezioni dal Pd

Ore 16.55 «Il segretario del Pd Enrico Letta attacca il posizionamento in politica estera di Fratelli d'Italia e dice che "Giorgia Meloni sta cercando di incipriarsi". Caro Letta, al netto della misoginia che questa frase tradisce e dell'idea secondo la quale una donna dovrebbe essere attenta solo a trucchi e borsette, il vostro problema è che non ho bisogno di "incipriarmi" per essere credibile. La posizione di Fratelli d'Italia in politica estera è coerente ed estremamente chiara. E ha come stella polare la difesa dell'interesse nazionale italiano. E non accettiamo lezioni da chi si erge a paladino dell'atlantismo, ma poi stringe patti con la sinistra radicale nostalgica dell'Urss. Noi non abbiamo bisogno della cipria, mentre voi non riuscireste a coprire le vostre contraddizioni neanche con lo stucco». Così la leader di FdI Giorgia Meloni replica alle dichiarazioni del segretario del Pd, Enrico Letta in un post su Facebook.

Non c'è accordo nel centrodestra sul candidato presidente in Sicilia. Sul nome di Prestigiacomo manca il sì di FdI

Ore 15.50 «Accordo Lega-Fi per la candidatura in Sicilia? A mezzo stampa forse, noi non abbiamo fatto alcun accordo e non facciamo intese sulla stampa. Non capiamo ancora l'ostilità nei confronti del presidente uscente Nello Musumeci ma comunque stiamo lavorando per l'unità della coalizione. Sicuramente, Giorgia Meloni non si farà imporre nomi, la scelta va condivisa. Siamo sereni e al lavoro». Così il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, commenta con l'ANSA, l'intesa raggiunta Lega-Fi sulla candidatura a governatore in Sicilia di un esponente del partito di Berlusconi. Fi indica l'ex ministra Stefania Prestigiacomo.

Meloni: «Vogliamo il principio "Più assumi meno tasse paghi"»

Ore 15.20 «La scelta è semplice. Mentre il potere di acquisto delle famiglie è aggredito ogni giorno di più dall'inflazione, il Pd ha pensato bene di proporre l'ennesima patrimoniale, evidenziando come l'obiettivo della sinistra sia rimasto sempre lo stesso: mettere le mani nelle tasche degli italiani. Secondo noi, invece, è fondamentale avere un fisco a misura di famiglia e per farlo è prioritario agire sulla riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti e sulla riduzione delle tasse sull'impresa secondo il principio 'più assumi, meno tasse paghì. Il 25 settembre ferma la politica fiscale della sinistra, scegli Fratelli d'Italia». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Scintille in Fi, troppi nomi e pochi posti

Ore 15.00 Nel centrodestra manca solo l'ok dei leader ai 15 punti del programma, mentre sui seggi resta da capire ancora a chi andranno la quindicina di collegi uninominali in quota alle 4 formazioni centriste (Udc-Ci-Nci-Iac). Ma il tema clou resta quello delle liste: la Lega fa sapere che il dossier è in mano a Salvini, che chiuderà sui nomi da presentare al seggio «solo dopo Ferragosto». Per Forza Italia la notizia del giorno arriva da Silvio Berlusconi che conferma: «Mi candiderò al Senato». Per il resto il partito sta in alto mare: «I posti sono pochi e la situazione non è semplice», trapela. Vale a dire troppe richieste arrivate sul tavolo e molti saranno scontentati, con buona pace di tanti. Giorgia Meloni ha aperto a nomi tecnici, spiegando che un suo eventuale governo «potrebbe avvalersi, se necessario, di competenze che non vengano dalla politica di partito». «Ho già in mentre diversi nomi di personalità che potrebbero darci una mano», dice. Nomi che intanto potrebbero finire in lista, visto anche i margini ampi di candidature possibili per Fdi, che oltre a riconfermare i suoi 58 parlamentari uscenti, prevede di portare molti più eletti a Roma. Tecnici come Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, corteggiato da Fdi (e da Italia Viva) che non si tira indietro. «Se qualcuno me lo chiedesse, sarei ovviamente onorato, lusingato e a disposizione per dare una mano come tecnico. Poi, in che ruolo, evidentemente non spetta a me dirlo», dice all'Adnkronos Salute, con riferimento al ministero della Salute. Sulle liste si attende comunque che si arrivi al deposito dei contrassegni, perché altrimenti non si possono firmare le candidature. Molti temono di essere bruciati e si nascondono. A galla restano i nomi dei big, con il borsino che resta stabile per il patron della Lazio, Claudio Lotito che potrebbe trovare posto in Lega o con Fi. Il collegio potrebbe essere un uninominale del Lazio, con 'paracadutè al proporzionale. Più che probabile resta il posto in lista per la giornalista Maria Giovanna Maglie, in quota Lega. Tra i big altri nomi dati in lista sono quelli degli ex ministri Giulio Tremonti e Giulio Terzi di Sant'Agata. Certi di correre con la Meloni anche Giuseppe Consolo, Fabrizio Ghera, Riccardo De Corato, Andrea De Priamo, Lavinia Mennuni. La Lega pensa a ricandidare alcuni degli uscenti: nel Lazio correranno quasi sicuramente Claudio Durigon e Giulia Bongiorno al Senato, così come dovrebbe far parte del gruppo Simone Pillon. New entries il sottosegretario al Mef, Federico Freni e l'ex candidata vicesindaco a Roma, Simonetta Matone. Leghisti storici come Roberto Calderoli, Massimiliano Romeo e Massimo Garavaglia sono attesi in Lombardia, dove resta in forse - ma è più no che sì - la candidatura del fondatore Umberto Bossi, cui Salvini ha proposto la ricandidatura. In Veneto tocca al Alberto Stefani, già coordinatore regionale. Nella sua regione dovrebbe correre per Fi la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Per Fdi l'assessore alle politiche del lavoro e alle pari opportunità della giunta Zaia, Elena Donazzan. In Sicilia la Lega pensa a ricandidare il segretario regionale Nino Minardo, che quindi non correrà più per la carica di governatore nell'isola.

Pensioni, Durigon (Lega) propone Quota 41

Ore 14.20 «Per le pensioni credo sia arrivato il tempo di una riforma definitiva, Quota 100 che ha dato buonissimi risultati, era ideata per poi fare una riforma strutturale del sistema». Lo afferma Claudio Durigon deputato della Lega, a "Gli Inascoltabili" su New Sound Level, parlando delle ipotesi sulla riforma delle pensioni in vista delle prossime elezioni politiche. «Noi proponiamo - aggiunge - quota 41 perché dopo 41 anni di contributi credo sia giusto andare in pensione, agevolando le donne con una possibilità di andare prima in base anche ai figli, mantenendo anche delle formule di fuoriuscita sempre incentivate tipo opzione donna, e poi anche abbassare l'età della vecchiaia dai 67 a 62-63 anni. Credo sia una riforma accettabile che l'Italia deve mettere come priorità. E credo che una volta al governo potremo attuarla. Ha un costo di circa 4 miliardi l'anno, non mi sembra una cifra inarrivabile visto che con il decreto aiuti abbiamo messo 17 miliardi». «Mandare prima in pensione non è un costo, - prosegue Durigon - si fanno entrare nel mondo del lavoro giovani, più preparati con le nuove tecnologie così le aziende possono efficientarsi».

Letta attacca Meloni: cerca di incipriarsi ma l'operazione è complicata

Ore 13.00 «Meloni sta cercando di cambiare immagine, di incipriarsi, ma mi sembra una posizione molto delicata, se i punti di riferimento sono Orban. Quella intervista è un modo per rifarsi l'immagine ma c'è differenza con il discorso in Spagna per la candidata di Vox, era un'altra storia. Suggerirei che non si faccia un discorso per il pubblico spagnolo e uno in Italia, ognuno di noi ha una faccia sola». Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta.

Fratoianni e Bonelli candidano Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi

Ore 12.30 «Lo abbiamo detto fin dal 2 luglio quando la presentammo che la lista Ev-Si vuole essere aperta e aggregare. Ev e Si che non si considerano autosufficienti. Ci hanno accusato di aver trattato con il Pd in cambio di un seggio sicuro ma queste candidature dimostrano che si trattava di falsità, dimostrano per chi abbiamo trattato e chi vogliamo portare in Parlamento». Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro sono l'emblema «di un'Italia che non si arrende, che si batte con tenacia per i diritti, per la dignità e la giustizia. Siamo molto fieri di averli convinti». Lo ha detto il segretario di Si, Nicola Fratoianni, presentando, insieme al portavoce dei Europa Verde, Angelo Bonelli, le due candidature. «Sono molto emozionato - ha dichiarato Bonelli - nel presentare la candidatura di Aboubakar Soumahoro, che è una figura importante, un attivista e sindacalista che da 20 anni difende le persone invisibili, senza voce e senza volto della filiera agro alimentare. In una politica impazzita in cui imperversa l'ego e nella quale c'è chi si auto candida a premier, immaginate se a guidare l'Italia ci fosse una figura come quella di Aboubakar, per poter mettere al primo posto gli ultimi e per fare della giustizia sociale e ambientale l'agenda di un governo del cambiamento. Oggi si apre una bellissima pagina». «Ci sono persone come Ilaria - ha concluso Fratoianni - protagoniste di una storia dura e dolorosa ma anche estremamente potente, che ha raccontato agli italiani che non è vero che bisogna accettare le cose avverse e che non si possa cambiare il corso delle cose. Ilaria è una donna straordinaria e sono molto orgoglioso che queste due figure abbiano accettato di guidare le nostre liste».

Letta e Bonino candidano Carlo Cottarelli

Ore 11.45 Ho accettato, ed è un grande onore, l'offerta di Pd e +Europa di essere candidato comune alle prossime elezioni». Lo ha annunciato Carlo Cotterelli collegandosi alla conferenza stampa di Emma Bonino, Benedetto Della Vedova e Enrico Letta.

Conte: «Pd lavora con chi era contro Draghi»

Ore 10.40 Sulla chiusura del Pd al M5S «hanno deciso così fin dall'inizio, in modo del tutto irrazionale e incomprensibile, dando uno schiaffo anche ai loro elettori. I vertici del Pd che hanno deciso così ne risponderanno anche al loro elettorato. Una decisione contraddittoria perché dicono no al M5S, che ha battuto il pugno sul tavolo cercando di sollecitare il governo in carica per delle priorità, e poi lavorano con Fratoianni che ha votato 55 volte la sfiducia e con Bonelli che ha ritirato il simbolo di Europa Verde alla Muroni perché ha appoggiato il governo Draghi». Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, ospite oggi di 24 Mattino Estate su Radio 24.

Calenda: «Vicino accordo con Renzi»

Ore 10.05 L'intesa elettorale tra Azione e Iv, si farà: «Spero di sì. Ci sono tutte le premesse. Io con Renzi ho governato quattro anni, abbiamo sempre litigato però le cose le abbiamo fatte». Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, intervistato a «Omnibus» su La7.

Berlusconi: «Mi candiderò al Senato»

Ore 9.15 «Penso che mi candiderò al Senato, così faremo tutti contenti, dopo aver ricevuto pressioni da tanti, anche fuori da Forza Italia». Lo annuncia il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a «Radio Anch'io» su Rai Radio 1. «Noi abbiamo sempre detto che chi ha più voti, verrà proposto al capo dello Stato come candidato-premier. Se sarà Giorgia Meloni io sono sicuro che si dimostrerà adeguata al difficile compito. Lo ha detto il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, ospite di Radio Anch'io su Radio Raiuno. Io non mi appassiono molto a questa competizione - ha aggiunto Berlusconi - mi interessano molto di più le cose da fare per caratterizzare il centrodestra di governo«. ha aggiunto Berlusconi. «Quando nel '94 io e Martino elaborammo la proposta della flat tax esaminammo l'esperienza di 54 stati che adottarono quella soluzione: quella formula fece aumentare le entrate, fa riemergere il sommerso e fa crescere l'economia e gli investimenti, quindi le entrate». Lo dice il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a «Radio Anch'io» su Rai Radio 1. «Comunque siamo persone responsabili, procederemo con gradualità, non intendiamo fare nuovo deficit».

Tra i possibili candidati per Fi anche Valentina Vezzali, la campionessa olimpica, attuale sottosegretario alla presidenza con delega allo Sport.

Letta e il nuovo simbolo del Pd

Ore 9.35 «Presenteremo giovedì il simbolo, che sarà il simbolo del Pd con qualche modifica». Lo annuncia il segretario del Partito democratico Enrico Letta a Filorosso su Rai3. »Ho visto oggi che Forza Italia ha presentato il simbolo, su cui giganteggia Berlusconi. La differenza fondamentale tra la politica a cui penso io e la politica degli altri - prosegue - è che io credo di avere una comunità, di cui io sono il segretario. Dall'altra parte sempre i nomi, per Salvini, per Calenda, per Berlusconi, per la Meloni. No, la gente vota per il partito democratico, io credo nella comunità, credo a questa idea. La comunità del Pd è con i nostri candidati, donne, giovani, e i candidati dei partiti con cui abbiamo deciso di fare le liste insieme. Voglio citare Roberto Speranza e Articolo 1, i cattolici di Demos, i socialisti, il movimento dei Repubblicani europei«.

Zingaretti: «Flat tax incostituzionale»

Ore 9.45 «La lotta alle diseguaglianze e la crescita diffusa dovrebbero essere l'assillo e la stella polare di tutta la politica», ma «la destra si è invece lanciata nella consueta lotteria di proposte irrealizzabili e, soprattutto, inique». Così, in una lettera inviata a La Stampa, il presidente della Regione Lazio ed ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su elezioni e programmi. «Flat tax al 23% per tutti, come promette Berlusconi, o al 15% per i lavoratori dipendenti, come propone Salvini - scrive -. Ciò significa, di fatto, scardinare quel principio di progressività fissato nell'articolo 53 della Costituzione».

