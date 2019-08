Crisi di Governo, Bordoni (FI): «Subito al voto con centrodestra unito»

«Oggi l'intervista del presidente Antonio Tajani sottolinea l'importanza di ridare agli italiani un governo di centrodestra che punti sulla crescita e lo sviluppo, coeso nella riduzione delle imposte e nel supporto alle imprese, come gia' succede a livello regionale in tanti luoghi d'Italia. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia insieme per un progetto che metta al centro la modernizzazione delle infrastrutture e le riforme per il funzionamento del Paese».

«Una proposta - continua - di qualità in Forza Italia che, come fanno la Lega e Fratelli d'Italia, faccia recuperare consensi e credibilità. Importante è la scelta di candidati tra i nostri amministratori e dirigenti che abbiano capacità e consenso sul campo e che abbiano dimostrato con i fatti il senso di appartenenza al movimento anche in momenti difficili. Siamo pronti!». Così in un comunicato Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Campidoglio. Lunedì 12 Agosto 2019, 14:08