La deputata M5S risponde a Fassino: «Questo è il cedolino di un giovane medico, ecco quanto prende» VIDEO

Dopo le parole di Piero Fassino, che aveva sventolato in aula il cedolino dello stipendio netto di un deputato da poco più di 4.700 euro, continua la polemica. Una deputata del Movimento 5 Stelle, Marianna Ricciardi, è intervenuta in aula a Montecitorio mostrando, in risposta dal parlamentare Pd, il cedolino di un medico specializzando: circa 1.650 euro al mese. Il video è diventato subito virale sui social.

La deputata mostra il cedolino di un medico

«Ieri, in occasione della discussione sul bilancio della Camera dei Deputati, ho presentato un Ordine del giorno che mirava alla sostenibilità ambientale di questa istituzione e come il mio ce n'erano altri cinque sulla stessa linea. Sono stati tutti accolti, senza però che la discussione li riguardasse, perché il dibattito si è occupato di altro, dal decoro dei Parlamentari ai loro stipendi. Ma di fronte al cedolino di un Deputato mostrato in Aula, ho compreso come ci stessimo occupando di cose fuori dalla realtà», afferma Ricciardi in una nota.

«Oggi un cedolino ve lo mostro io, è quello di un medico specializzando in medicina di emergenza e urgenza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Agosto 2023, 14:55

