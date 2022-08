Calenda strappa col Pd, Letta lo gela: «Il suo unico alleato può essere se stesso»

Carlo Calenda strappa col Pd, una settimana dopo aver firmato l'accordo che avrebbe dovuto portare Azione (e +Europa) a correre alle elezioni con la coalizione di centrosinistra. L'ex ministro l'ha annunciato in diritta tv durante il programma "Mezz'ora in più", su Rai3. Al termine dell'intervista Calenda aveva lasciato uno spiraglio, nel caso in cui Letta avesse deciso di annullare l'accordo con Si e Verdi, stipulato sabato pomeriggio.

La risposta del segretario Dem non si è fatta attendere: «Ho ascoltato Carlo Calenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia Calenda. Noi andiamo avanti nell’interesse dell’Italia», le sue parole. Nessun ripensamento, dunque. E ora i 5Stelle sperano nella chiamata del Pd.

Ho ascoltato @CarloCalenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia #Calenda. Noi andiamo avanti nell’interesse dell’Italia. — Enrico Letta (@EnricoLetta) August 7, 2022

Poco dopo è arrivata, via Twitter, la risposta di Calenda: «No Enrico, in verità eri tu - scrive il leader di Azione a proposito della frase su quello che era 'l'unico alleato possibile' - buon viaggio e grazie comunque per la disponibilità a discutere».

No Enrico. In verità eri tu. Buon viaggio e grazie comunque per la disponibilità a discutere. https://t.co/XDpJrcxRWX — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 7, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Agosto 2022, 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA