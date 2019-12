Carlo Calenda si concede il bis. A febbraio, in un tweet postò la sua foto in costume da bagno appena uscito da un laghetto di montagna circondato dalla neve e solcato da un cigno bianco. Stavolta l'ex ministro dello Sviluppo economico del governo Renzi cambia la location: il leader di Azione, su Twitter, informa i suoi followers di aver fatto un tuffo a mare di fine anno e pubblica due foto a mollo.LEGGI ANCHE «Seguo gli eventi da qui». La foto dalle Maldive della deputata M5S scatena gli hater «Gli anni passano ma il fisico regge», commenta divertito l'ex ministro i due scatti, prendendosela con il figlio per 'l'effetto bianco nerò che rende le immagini scure e poco chiare: «Ringraziate l'incapacità (credo intenzionale, leggi velo pietoso) di mio figlio nel fare le foto». Le foto ritraggono Calenda che emerge dall'acqua dopo una nuotata. Allora, lo scatto in posa dopo il bagno nell'acqua ghiacciata scatenò il dibattito sui social e la comunicazione dei leader politici.