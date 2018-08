Attacco social a Mattarella: la procura indaga per attentato alla libertà del Presidente della Repubblica

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Preseguono l'indagine sull'attacco Troll contro Sergio Mattarella avvenuto la notte dopo il No del Quirinale all'inserimento di Savona come ministro dell'Economia nella squadra di governo Lega-M5S. Attentato alla libertà del presidente della Repubblica e offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato. Questi i reati per i quali procede la Procura di Roma nel fascicolo avviato sui presunti attacchi web aavvenuti nel maggio scorso dietro i quali si sospetta possa esserci l'azione di troll russi.L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Racanelli e dal pm Eugenio Albamonte (reati informatici e antiterrorismo), è stata avviata alla luce dell'informativa della. Nel procedimento si ipotizza anche il reato di sostituzione di persona in relazione agli oltre 400 profili twitter, tutti riconducibili ad un'unica origine, comparsi sui social network. Da quei profili partirono migliaia di messaggi di insulti e inviti alle dimissioni nei confronti del Presidente della Repubblica