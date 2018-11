Il decreto semplificazione sarà legge ai primi di dicembre e conterrà al suo interno il riconoscimento del valore legale della tecnologia. Ad annunciarlo è stato il vicepremiera margine del suo intervento al 'Business summit wide opportunities world', organizzato a Milano da Samsung Italia. «Nei primi giorni di dicembre sarà legge il decreto semplificazione, che eliminerà decine e decine di leggi inutili per gli imprenditori italiani», ha ribadito Di Maio.«Lo voglio dire qui che è la patria non solo delle imprese, ma anche dell'innovazione: entrerà nell'ordinamento dello Stato la blockchain, grazie al riconoscimento del valore legale di questa tecnologia», ha aggiunto, spiegando che «sono innovazioni che entreranno tutte con il decreto semplificazione, che rispettano la prima promessa del mio programma elettorale: 400 leggi inutili da abolire». «Ne eliminiamo qualche decina, ma è solo l'inizio», ha promesso Di Maio.Letteralmentesignifica ‘catena di blocchi’ ed è una struttura dati, un registro digitale le cui voci sono raggruppate in pagine (dette appunto blocchi). L’integrità di queste pagine è dovuta alla sua struttura, in catene appunto: una volta scritto e ‘chiuso’, non è più eliminabile né modificabile, a meno di non invalidare tutta la struttura.Si tratta dunque di un database distribuito, gestito da una rete fatta di singoli ‘nodi’, che non conoscono l’identità reciproca degli altri nodi: grazie a queste caratteristiche, la blockchain è paragonabile alle banche dati e ai registri gestiti in modo centralizzato da autorità riconosciute come pubbliche amministrazioni, banche, assicurazioni, eccetera. Ne rappresenta pertanto un’alternativa, in termini di sicurezza e di affidabilità.