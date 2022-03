Andrea Iacomini (Unicef Italia): «Mai così tanti profughi in così poco tempo. La maggioranza di loro sono bambini»

Kirill è una vittima di guerra. Aveva 18 mesi: è morto davanti agli occhi dei giovanissimi genitori che, con una corsa disperata, hanno cercato di salvarlo portandolo in ospedale. Ma i medici che hanno provato a salvarlo era senza luce, senza medicine e con pochi mezzi. I bambini sono sono le prime vittime di questa guerra: chi non ha perso la vita, è in fuga, spesso senza il padre rimasto a combattere in Ucraina, e in qualche caso anche senza la mamma verso l'Europa occidentale. Fanno parte di quell'enorme marea umana in fuga dall'inferno della guerra. Ne abbiamo parlato con Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia. Ecco cosa possiamo fare per loro

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 15:01

