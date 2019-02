Timothy Ormezzano

TORINO - C'è una zebra, e non un toro, nella corrida di questa sera al Wanda Metropolitano. Atletico Madrid e Juventus si giocano un ottavo di Champions che sembra una finale anticipata, proprio nel teatro della partitissima che il 1° giugno incoronerà la regina d'Europa. «Cerchiamo di segnare uno o due gol per passare il turno. Vogliamo tornare a Madrid a giocarci la finale. Non ci sentiamo favoriti, ma forti», dice Pjanic. Che poi avverte Cristiano Ronaldo: «Se c'è una punizione, la tiro io: promesso».

La notizia della vigilia è la mancata convocazione di Khedira, bloccato da un fastidio al cuore che potrebbe comportare un lungo stop. Il tedesco dovrà sottoporsi a uno studio elettrofisiologico con eventuale trattamento di un'aritmia atriale.

La sua assenza lancia Bentancur tra i titolari e di conseguenza scioglie il grande nodo della vigilia: «Gioca Dybala», sentenzia Allegri, privo anche di Douglas Costa e del lungodegente Cuadrado. «Mettiamo le basi per passare il turno segnando un gol. Attenzione all'Atletico, una squadra granitica e forte sulle palle inattive. Avere Ronaldo ci dà sicuramente un vantaggio, lui e Messi negli ultimi dieci anni sono stati i cannonieri della Champions. Con Cristiano abbiamo più possibilità di vincerla, ma da solo non basta. Serve tutta la squadra e anche un po' di fortuna». Sarà una sfida allo specchio tra due formazioni con una filosofia di gioco simile, all'insegna della compattezza e dell'ermetismo della difesa. «L'Allegrismo ha un po' di Cholismo e un po' di Guardiolismo», sintetizza Bonucci, che poi ammette di aver detto no al Real Madrid: «Il bianconero mi dona di più».

Ma tra bianconeri e colchoneros ci sono molte altre analogie: due grandi portieri dell'est Europa (Szczesny e Oblak), due terzini brasiliani (Alex Sandro e Filipe Luis), due capitani-bandiera in difesa (Godin e Chiellini) e in attacco due stelle (Ronaldo-Griezmann) e due ex (Mandzukic-Morata).

Oltre al campo c'è il mercato. La Juve a Madrid è pronta a intensificare i contatti con Marcelo, che ha chiesto al Real di essere ceduto in estate.

