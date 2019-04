Simone Cristicchi

TEATRO SALA UMBERTO

Nello spettacolo Manuale di Volo per Uomo interpreta Raffaello, un quarantenne rimasto bambino, che possiede poteri speciali: la sua mente è dotata di una lente che mette a fuoco i particolari, cose apparentemente insignificanti che nascondono un'infinita bellezza. Regia di Antonio Calenda.

Via della Mercede 50, da oggi al 20/04, bigl. da 19 a 34 euro, 066794753

Monica Guerritore

TEATRO VASCELLO

È Giovanna d'Arco, che scrive e dirige: «A dieci anni di distanza sferzo

il mio corpo e il mio cuore perché restituiscano

ancora una volta sul palcoscenico la forza immensa del suo coraggio. Quello di cui noi tutti abbiamo bisogno».

Per la Compagnia

Umberto Orsini.

Via G. Carini 78, da oggi a domenica, bigl. da 15 a 20 euro, teatrovascello.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA