Sfera Ebbasta Popstar Tour Per i lettori biglietti omaggio

L'attesissimo Sfera Ebbasta Popstar tour 2019 parte dal Palazzo dello Sport di Roma il prossimo 17 aprile, e Leggo riserva ai suoi lettori l'opportunità di partecipare al live dell'artista di Rockstar, fenomeno da milioni di streaming e visualizzazioni, in modo semplice e coinvolgente.

IL CONTEST Per ottenere gli ingressi omaggio alla data romana è sufficiente inviare via e-mail un breve e personalissimo videoclip (massimo un minuto)) ispirato alla hit Mademoiselle di Sfera Ebbasta. I 20 video più belli verranno selezionati a giudizio insindacabile della redazione e avranno la possibilità di ricevere due biglietti omaggio per assistere all'attesissimo show (per un totale di 40 ingressi).

COME PARTECIPARE L'unico requisito fondamentale è aver compiuto 18 anni. Nel corpo della mail da inviare all'indirizzo sfera@leggo.it con oggetto «Sfera Ebbasta» è necessario specificare il proprio nome e cognome insieme a un recapito telefonico. Il contest terminerà il 10 Aprile alle ore 12.

IL TOUR Durante l'esplosivo nuovo show nei palazzetti - le altre date sono il 19 aprile a Napoli e il 27 a Milano - il rapper dei record proporrà dal vivo tutti i suoi maggiori successi, senza dimenticare i brani che hanno segnato l'inizio della sua carriera consacrandolo tra i rapper più apprezzati della nuova generazione. Grazie ad un sound magnetico ed ammaliatore in grado di catturare sin dal primo ascolto, Sfera Ebbasta, in questa nuova dimensione live sarà pronto ad infiammare i fan, stupendo con numerose sorprese ed effetti speciali.

