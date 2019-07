Scontri con la polizia e cariche Ma Muccino avverte: «È un film»

Lorena Loiacono

Tanto fumo tra i vicoli di Trastevere e le fiamme che, negli scontri, fanno temere il peggio, con i manifestanti da un lato e le cariche della polizia dall'altro. Tutto a Trastevere, in via dei Salumi. Non si tratta di una protesta di piazza: è il cinema, bellezza.

Arriva la macchina da presa a Trastevere e di certo non passerà inosservata: domani infatti si girerà una delle scene più forti de I migliori Anni, l'ultima fatica di Gabriele Muccino che porta in scena le storie di vita di 4 amici che, in 40 anni di vicissitudini e di vita che scorre tra gioie e dolori, racconteranno un po' anche Roma e l'Italia, grazie ai volti e all'interpretazione di attori come Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria e alla colonna sonora firmata da Nicola Piovani.

Nella pellicola, pronta ad uscire sul grande schermo il 13 febbraio del prossimo anno, ci sarà anche la cantante Emma Marrone, alla sua prima esperienza come attrice. E così domani I migliori Anni scorreranno tra i vicoli di Trastevere, tra trucchi di scena ed effetti speciali che lasceranno i romani a bocca aperta. La produzione, la Lotus Production, ha infatti avvisato i residenti sia per spiegare che cosa accadrà sia per evitare che qualcuno si preoccupi. Saranno realizzate scene di scontri tra manifestanti e forze di polizia e verrà portato in strada un bel po' di fumo, creato ad arte, e di fuoco controllato.

Effetti di scena tenuti sotto controllo dalle autorità competenti. Ma Roma, considerata da sempre un set cinematografico a cielo aperto, è abituata a questi effetti speciali. Le riprese del film, giunte ora a Trastevere, sono iniziate a giugno nel cuore della Garbatella con un comizio in Piazza Sant'Eurosia dove, un Claudio Santamaria, candidato alle elezioni politiche, proponeva agli elettori il suo programma. Sotto gli occhi incuriositi della Garbatella. Il set di Muccino, i cui lavori sono iniziati a giugno, durerà in tutto 9 settimane e andrà avanti fino ad agosto.

Lunedì 22 Luglio 2019

