Nonostante le asprissime critiche di chi non ne ha accettato lo stravolgimento, la nuova Coppa Davis è pronta a partire. Diciotto le squadre che si sfideranno alla Caja Magica di Madrid, divise in sei gironi da tre. L'Italia esordirà oggi alle 16 (diretta Supertennis) contro il Canada dei giovani Shapovalov e Auger-Aliassime, e tornerà in campo mercoledì alle 18 contro gli Usa. Un ottimo momento per tentare di riconquistare l'Insalatiera d'argento (dopo 43 anni), con il numero 8 del mondo Matteo Berrettini sull'onda dell'annata straordinaria e delle Atp Finals appena concluse, Fabio Fognini attuale numero 12, insieme all'esordiente Sonego e ai veterani Seppi e Bolelli. Da quando ero un ragazzino sognavo di giocarla - ha ammesso Berrettini - la Davis ti regala emozioni speciali.

Atp Finals di Londra. Trionfo di Tsitsipas (Gre) su Thiem (Aut) 6-7 6-2 7-6. (C.Fag.)

