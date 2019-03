Massimo Sarti

MILANO Durante le pause per le Nazionali gli allenatori delle squadre di club si attaccano a televisione, internet e quant'altro, nella speranza di non ricevere brutte notizie in quanto ad infortuni dei loro giocatori in giro per il Mondo. La parentesi appena andata in archivio non è di certo stata fortunata per la nostra serie A. A cominciare dall'episodio che tiene con il fiato sospeso l'intero popolo juventino, il problema muscolare ai flessori della coscia destra avvertito lunedì sera da Cristiano Ronaldo durante Portogallo-Serbia. «Una lesione di apparente modesta entità», come ha anticipato martedì il club pluricampione d'Italia. Che sarà ulteriormente controllata solo oggi a Torino, dopo che ieri CR7 si è trattenuto a Barcellona per affari personali. Sarà concordato il programma delle terapie, mentre nuovi accertamenti strumentali dovrebbero essere effettuati solo nei prossimi giorni. Sta per partire la corsa verso il recupero per l'andata dei quarti di Champions League del 10 aprile ad Amsterdam contro l'Ajax. Ronaldo salterà di sicuro le prossime due sfide di campionato contro Empoli (dopodomani) e Cagliari (martedì prossimo in infrasettimanale). Sabato 6 aprile ci sarà il big-match dello Stadium con il Milan, anche quello a forte rischio, a pochi giorni dall'appuntamento europeo.

Il ritiro azzurro è stato poi abbandonato da Cristiano Piccini del Valencia, da Federico Chiesa (in dubbio per Fiorentina-Torino di domenica) e dalla coppia di romanisti Alessandro Florenzi e Stephan El Shaarawy. Doppio guaio al polpaccio per i giallorossi, ad affollare ulteriormente l'infermeria di Claudio Ranieri. Quando sta per arrivare il big-match di domenica pomeriggio all'Olimpico con il Napoli. Con vista Champions. Esattamente come il posticipo serale di San Siro tra Inter e Lazio. Che sarà saltato dall'ex Stefan De Vrij, vittima con l'Olanda di una distrazione all'adduttore della coscia destra. Non è escluso che l'assenza del centrale difensivo possa toccare i successivi impegni con Genoa ed Atalanta. Infine niente Milan sabato sera, per Albin Ekdal, feritosi martedì ad un ginocchio durante Norvegia-Svezia. «Mi hanno messo due punti, si vedevano carne e sangue», ha detto il centrocampista della Sampdoria. Ed anche un suo possibile sostituto, Ronaldo Vieira, è uscito anzitempo dal match in Portogallo dell'Inghilterra Under 20. Tutti infortuni che non fanno bene al rapporto tra club e federazione quando ci sono di mezzo le convocazioni in Nazionale.

