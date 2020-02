Mario Fabbroni

Chiuso per Coronavirus dall'Italia. Potrebbe essere questo il cartello appeso sul portone d'ingresso (sbarrato) di due scuole del Regno Unito, le prime a subire il drastico provvedimento solo per aver fatto un viaggio in Italia (Lombardia). Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano The Independent, infatti, alcuni alunni di una scuola privata reduci da una gara sciistica sulle Alpi, si sarebbero sentiti male: probabilmente si tratta di sintomi influenzali ma, vista la situazione di allarme internazionale, i responsabili della Cransley School di Northwich, nel Cheshire, hanno deciso di chiudere l'istituto per una settimana ordinando una disinfestazione dei locali.

Agli studenti e al personale scolastico è stato consigliato (per così dire) di mettersi in quarantena. Basta così? Macché. Anche in altre due scuole del Cheshire, gli alunni e il personale - che erano appena tornati da un viaggio in Italia - sono stati rimandati a casa per precauzione.

Insomma, siamo alla caccia alle streghe ma di nazionalità italiana. Anche The Telegraph, in maniera molto confusa come ha fatto pure The Independent, mischia numerose notizie sull'argomento (come quella dei 1000 turisti bloccati a Tenerife dopo che un medico italiano è stato dichiarato positivo al Coronavirus) e di fatto orienta l'opinione pubblica britannica contro tutto quello che viene dal Belpaese. Ecco qualche passaggio dell'articolo: I timori che il virus possa diffondersi in tutto il Regno Unito continuano a crescere poiché un certo numero di scuole in Inghilterra e Irlanda del Nord sono state costrette a chiudere dopo che gli alunni sono tornati da gite scolastiche nella regione lombarda colpita dal virus in Italia. Le chiusure arrivano quando Matt Hancock, il Segretario alla Sanità, ha dichiarato che le persone che volano verso casa da qualsiasi zona messa in quarantena dal governo italiano dovrebbero autoisolarsi, sia che manifestino i sintomi oppure no. Lo stesso Hancock si è detto «piuttosto preoccupato».

A poco serve, nei titoli dei giornali inglesi, che si parli anche della conferma dei casi di contagio in Svizzera, Croazia e Austria. Perché è l'Italia, al momento, la Cina d'Europa.

La Gran Bretagna infatti ha sancito un auto-isolamento di 14 giorni per chi proviene dal nord Italia e presenta sintomi di un potenziale contagio dal virus.

Paradisi del turismo come le Seychelles e la Giordania - mete frequentatissime dagli italiani - ma anche l'Iraq hanno deciso per il blocco totale: non entra nessuno dall'Italia. Altri Stati, come il Kuwait, hanno sospeso i collegamenti aerei con il nostro Paese, mentre la compagnia nazionale bulgara ha cancellato tutti i voli da e per Milano. Egitto, Montenegro, Lituania, Ucraina, Moldavia e Cipro hanno introdotto controlli agli aeroporti per gli italia, che finiranno in quarantena se arrivano dalle zone focolaio di Lombardia e Veneto.

Mercoledì 26 Febbraio 2020

