«Nove nuove maschere per giocare a un gioco che abbiamo fatto fin da bambini. Il primo amo che lanciamo agli spettatori è quello di stupirli con la bellezza di queste maschere. Poi, lanceremo degli indizi. L'approccio è semplice, giocoso, da intrattenimento familiare. L'anno scorso, abbiamo osservato le facce dei giurati e vederli in confusione era troppo divertente». Così Milly Carlucci presenta la seconda stagione de Il cantante mascherato, in onda a cominciare da domani su Rai1.

Dentro i costumi si caleranno personaggi che dovranno cantare, ma non necessariamente dei cantanti. Se lo sono dovranno esibirsi in maniera differente. Ricordate l'anno scorso Al Bano che non cantava con la voce da tenore bensì con quella in stile Pappalardo? L'esempio è calzante per far capire che si cercherà in ogni modo di confondere le acque. Quando parleranno invece la voce verrà camuffata. «Ma l'atteggiamento del corpo e le gestualità spiega Milly possono aiutare a scoprire chi c'è dentro la maschera». L'anno scorso vinse Teo Mammucari che si nascondeva da coniglio. Ovviamente, come prassi Rai in questo periodo, protocollo con bolle sanitarie apposite e tamponi frequenti per tutti i lavoratori coinvolti nel programma. Milly Carlucci al comando. La conduttrice-capo progetto è stata osannata dal direttore di Rai1, Stefano Coletta, che ha svelato di lavorare con lei anche a un nuovo programma.

Cinque giurati-investigatori dovranno scoprire chi si nasconde cantando dentro le maschere di proprietà di Endemol: baby alieno, farfalla, gatto, giraffa, lupo, orsetto, pappagallo, pecorella, tigre azzurra. «La Rai per problemi di budget aveva chiesto massimo tre giurati spiega Milly ma con un po' di economia e sacrifici ne abbiamo arruolati cinque». I prescelti sono Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca, Patty Pravo e Caterina Balivo. Si voterà senza spendere soldi sulle tre piattaforme social. Il programma come sottolinea Leonardo Pasquinelli di Endemol è stato il debutto più seguito dalla Rai, con un target elevato, sia quello commerciale sia quello dei laureati grazie al meccanismo coinvolgente.

