Marco Castoro

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È il caso della carriera di Filomena Leone, giornalista approdata a Mediaset nel gennaio 2013 e - dopo aver lavorato anche a diMartedì con Floris, al tg di Mentana su La7 e a Sky Tg24 - da poco è tornata nella scuderia del Biscione. «Aver cambiato innumerevoli testate giornalistiche per me equivale a una medaglia, perché sono i precari che tengono in piedi l'Italia. Dalla scuola alla sanità - senza risparmiare il giornalismo - sono tanti i professionisti non stabilizzati ai quali il decreto dignità ha complicato la vita».

Il direttore Andrea Pucci assieme a Paolo Liguori l'hanno ingaggiata per il canale allnews di Tgcom24, mettendo a segno un colpo da calciomercato. E lei, pronta, è subito scesa in campo in conduzione con ore e ore di diretta.

È contenta di essere tornata a Mediaset, dopo aver lavorato al Tg5, Matrix, Quinta Colonna e Domenica Live?

«Molto. Dopo le esperienze di Roma al Palatino, ora sono a Cologno Monzese e mi sento a casa. Sono circondata da validi professionisti, si lavora in sinergia facendo squadra. Non potevo desiderare niente di meglio che far parte di un bel gruppo affiatato».

Che ricordo ha del giorno in cui ha varcato la soglia della porta del Tg5?

«Era dicembre 2012 e feci il primo colloquio in una tv nazionale con Andrea Pucci. All'epoca lavoravo in un'emittente locale del Lazio».

Nel suo CV c'è anche la carta stampata... Si è occupata di cronaca giudiziaria per Leggo?

«Sì, è vero. Leggo mi ha portato fortuna».

Lei ha lavorato con colossi della tv tipo Floris, Mentana, d'Urso. Che cosa le hanno insegnato?

«Floris l'intraprendenza. Mentana i tempi televisivi. La D'Urso la versatilità».

La sua conduzione è istituzionale. Stile Bbc e Cnn

«TgCom24 ha una sua identità. Le notizie vanno date senza giri di parole o fronzoli, soprattutto in un canale allnews che ha ritmi serrati».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Luglio 2020, 05:01

