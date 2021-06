Lorena Loiacono

Sessanta minuti di colloquio orale, per dimostrare di avere le competenze giuste per ottenere il diploma. E nessuno scritto. Al via oggi la seconda maturità dell'era Covid. Un formato ristretto, decisamente light che il ministro all'Istruzione Patrizio Bianchi difende e, forse, potrebbe anche decidere di mantenere nei prossimi anni: «Non sarà un esame di serie B - ha assicurato il ministro - gli studenti stanno mostrando grande maturità, se ne ricorderanno in modo positivo». Si parte: cominciano questa mattina i colloqui per i 540.024 candidati, di cui 522.161 interni e 17.863 esterni. Saranno esaminati dalle commissioni formate da 6 docenti interni, presiedute da un presidente esterno alla scuola. Le commissioni sono 13.353, per un totale di 26.555 classi coinvolte.

Si tratta di ragazzi che hanno trascorso gli ultimi due anni in dad. Uno strumento che non sparirà, anche se per il prossimo anno si punta a tornare in presenza: «La scuola a settembre sarà in presenza ha spiegato Bianchi - sapendo usare la dad, senza averne paura. I nostri ragazzi usano i cellulari ogni giorno, bisogna saper usare la dad senza esserne schiavi, la dad serva a unire le scuole del nord e del sud».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 05:01

