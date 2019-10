Lorena Loiacono

Brilla di nuova luce, la Basilica di San Giovanni in Laterano. Ed è ancora più spettacolare, illuminata nei punti si maggior rilevanza artistica. Dalle 16 statue esterne agli affreschi delle arcate all'interno: lascia senza fiato la nuova illuminazione targata Acea che, da ieri sera, accende la settecentesca Basilica di San Giovanni di una nuova veste.

In tutto sono 106 i nuovi proiettori che sono andati a sostituire i precedenti, ormai usurati. E il posizionamento delle luci non è stato lasciato al caso ma è stato scelto proprio per valorizzare l'intera Basilica su entrambi i lati, i due campanili medioevali, il portico e il loggiato affrescato con immagini sacre. E l'effetto è spettacolare, le luci sono state inaugurate ieri sera alla presenza della sindaca Raggi, del Cardinale Angelo De Donatis e della Presidente di Acea Michaela Castelli che ha dichiarato: «Questo intervento, mirato a esaltare ancor di più le forme architettoniche della Basilica, riveste un ruolo determinante nell'ampio progetto di valorizzazione del patrimonio storico e artistico della Capitale che portiamo avanti da tempo».

Prosegue quindi l'impegno di Acea nel portare nuova luce nei luoghi più belli e suggestivi di Roma con un lavoro mirato a valorizzare il patrimonio monumentale e architettonico presente nella Capitale, tramite l'illuminazione artistica: solo nell'ultimo anno è stata sistemata l'illuminazione del Colosseo, del Campidoglio e dell'area del Palatino, nel tratto che comprende tutto il fronte dei prospetti che si affacciano sul Circo Massimo, e ancora la Sinagoga, la Piramide Cestia e la vicina Porta San Paolo e la Fontana di Trevi. Lo scorso anno, sempre tra le fontane monumentali, le luci sono state accese per la fontana dell'Acqua Paola, in via Garibaldi al Gianicolo, per la fontana del Mosè, in largo di Santa Susanna e per la fontana delle Naiadi, in piazza della Repubblica.

Martedì 15 Ottobre 2019

